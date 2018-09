Sipilä kommentoi Moilasen ihmisroskapuheita: eivät keskustan linjan mukaisia – ihmetteli Pihlajalinnan pikapotkuja

Taloussanomat

Sipilä kommentoi Moilasen ihmisroskapuheita: eivät keskustan linjan mukaisia – ihmetteli Pihlajalinnan pikapot

Moilanen nimitti syrjäytyneitä henkilöitä "ihmisroskaksi" Oulun kaupunginvaltuuston keskustelussa maanantaina.Sipilän mukaan Moilasen puheet eivät kuitenkaan anna aihetta mihinkään toimiin keskustan puolelta. Sipilä muistuttaa, että Moilanen välittömästi pyysi anteeksi puheitaan.Sipilän mukaan hän ei ole ollut yhteydessä Moilaseen asian tiimoilta.– Se on selvää, että se ei ole keskustan linjan mukaista, mitä hän sanoi, Sipilä totesi toimittajajoukolle STT:n kysymykseen eduskunnassa.Sipilä olisi kuitenkin armollinen Moilaselle.– Hän samoin tein pyysi anteeksi lipsahdustaan. Kyllä suomalaiseen yhteiskuntaan kuuluu se, että virheitä tulee ja virheistä voi oppia ja virheet voi saada anteeksi. Hän pahoitteli, mitä tuli sanoneeksi. Ihmisarvo on jakamaton, se on meille kaikille selvä, Sipilä jatkoi.Moilasen työnantaja Pihlajalinna antoi kuitenkin tämän puheista potkut. Sipilä ”jonkun verran ihmetteli” Pihlajalinnan päätöstä.– Jonkun verran se ihmetystä herättää, koska hän huomasi heti virheensä ja pyysi sitä heti anteeksi. Tietenkin tämä on työntekijän ja työnantajan välinen asia, johon minulla ei ole sanavaltaa, Sipilä vastasi kysymykseen Pihlajalinnan antamista potkuista Moilaselle.Päivitys 15.54: Lisätty Sipilän kommentteja.