Taloussanomat

Työnantajat edelleen halukkaita työllistämään – yhdeksän prosenttia ennakoi kuitenkin vähennyksiä

Työllistämishalukkuus on edelleen voimissaan, osoittaa tuore työmarkkinabarometri.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seitsemän toimialaa kymmenestä aikoo lisätä työntekijöiden määrää seuraavan vuosineljänneksen aikana

Maailmanlaajuisesti henkilöstön määrän ennustetaan kasvavan kaikissa yrityskokoluokissa