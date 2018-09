Taloussanomat

Legendaarinen takkikauppa kaatui ”leutoihin talviin”: Pian Ajatar ei ole enää Forumissa

Vuonna 1952 perustettu, kauppakeskus Forumissa sijaitseva perheyritys lopettaa liiketoimintansa.– Uudet vuokraehdot eivät mahdollista enää kannattavaa liiketoimintaa. Liike on perustettu aikoinaan takkien vähittäisliikkeeksi ja toiminut samalla konseptilla samassa osoitteessa koko historiansa ajan, kertoo toimitusjohtajatiedotteessa.Yritys on ollut jo 1970-luvulta lähtien Ihatsun perheen omistuksessa.– Ajatar on kuin Michelin-tähden takkikauppa, ja sijainti Forumissa on ollut tärkeä osa sen identiteettiä. Siksi muutto ei ollut mielekäs ajatus, hän kertoo.Ajatar ja Forum tulivat aikaan hyvin tunnetuksi mainoksellaan, vuonna 1972 julkaistulla Ajatar on Forumissa -jinglellä.Ajatar on myynyt takkeja ja asusteita, myös turkiksia. Se on myynyt vaatteita usealta kymmeneltä suomalaiselta ja kansainväliseltä tuotemerkiltä.Vuokraehtojen muutoksen lisäksi lopettamispäätökseen vaikuttaa myös vaatevähittäiskaupan iso rakennemuutos, yhtiö kertoi.– Vähittäiskauppa kantaa kohtuuttoman vastuun tuotteen jakelemisesta eikä yhtälö näin ollen enää toimi.Turkis-asenteisiin tai kysyntätilanteeseen yhtiö ei ottanut kantaa vaan sanoo, että ”leudot talvet ovat vähentäneet tarvetta lämpimille, korkealaatuisesti valmistetuille takeille ja turkistuotteille”.Ihatsun mukaan perinteiset talvialennusmyynnit alkavat nykyisin viimeistään joulun jälkeen. Jos kylmät ilmat tulevat vasta tammi-helmikuussa, kaikki tuotteet ovat jo alennusmyynnissä.– Ajatar on poikkeuksellinen tarina vaatealan ja suomalaisen naisen historiassa. Ajatar on nähnyt naisen irtautumisen kotiäidin roolista, tasa-arvoistuvan ja itsenäistyvän. Liike on tullut tunnetuksi ja saanut arvostusta ja menestystä. On ollut ilo ja kunnia olla mukana tarinassa, Ihatsu sanoi.