Taloussanomat

Tukholmassa ja Oslossa on nähty asuntojen hintakuplia – asiantuntija kertoo, miksi Suomi on säästynyt ilmiöltä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005800743.html

Vaihtoehtoinen näkemys taloyhtiölainoista

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005754671.html

”Taloyhtiölainoja ole tarkoitettu vuokrabisneksen rahoittamiseen”

https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000005707468.html

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005702009.html