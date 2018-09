Taloussanomat

Helen nostaa hintoja yli kymmeneksen – näin korotukset vaikuttavat sähkö­laskuihin kerros- ja omakoti­talo­asu

Energiayhtiö Helen on ilmoittanut asiakkailleen, että se nostaa sähkönmyyntihintojaan lokakuun alusta. Sen mukaan hintataso nousee kokonaisuutena 11 prosenttia. Muutokset koskevat toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia.Eniten sähkölasku kohoaa sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvilla. Tällaisen kulutus on Helenin mukaan tyypillisesti 18 000 kWh:ta, mikä tarkoittaa, että hinta suurenee 9,30 euroa kuukaudessa. Vuodessa sähköön menee näin ollen noin 112 euroa aiempaa enemmän.Muuten kuin sähköllä lämpiävässä omakotitalossa vuosikäyttö on tyypillisesti noin 5 000 kWh:ta ja lasku suurenee noin 3,20 euroa kuukaudessa ja 38,40 euroa vuodessa.Kerrostaloasunnossa, jossa vuosikäyttö on 2 000 kilowattituntia (kWh) vuodessa, hinta nousee 1,30 euroa kuukaudessa eli 15,60 euroa vuodessa.Helen perustelee muutosta hankintakustannusten nousulla. Hellekesän jäljiltä Pohjoismaiden vesitilanne on yhtiön mukaan matalin yli 20 vuoteen, mikä on kallistanut vesivoimalla tuotetun sähkön hintaa.Asiakkaalleen lähettämässä kirjeessä yhtiö kertoo myös polttoaineiden ja päästöoikeuksien markkinahintojen nousseen.Helenin asiakkailleen ilmoittamat hinnannousut koskevat sähköenergina hintaa. Sen voi kilpailuttaa ja eri yhtiöiden hintoja voi vertailla energiaviraston sahkonhinta.fi-sivulla.Sen sijaan sähkön siirrosta vastaa paikallinen sähköverkkoyhtiö, joka omistaa alueen jakeluverkon. Siirtohintaa ei voi kilpailuttaa.