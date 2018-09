Taloussanomat

Stockmann palauttaa One Way -nuorisoliikkeen kuukaudeksi Helsingin tavarataloon

One Way oli suosittu nuorisomuotiketju 1990- ja 2000-luvulla. Myymälät toimivat Stockmannin tavaratalojen yhteydessä.

Tavaratalokonserni Stockmann yrittää vauhdittaa myyntiään palauttamalla nuorisomuotiliike One Wayn väliaikaisesti Helsingin keskustan tavarataloonsa.



One Wayn pop up -myymälä aukesi tänään ja se on auki kuukauden ajan. Väliaikaisen myymälän teeman on pukeutumisen rajojen rikkominen ja siihen on valittu tuotteita tavaratalon eri osastoilta.



