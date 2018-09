Kommentti: Tuloveroja ei haluta kiristää eikä pääomaa verottaa – siksi muut verot nousevat ja etuuksia leikataan

Taloussanomat

Kommentti: Tuloveroja ei haluta kiristää eikä pääomaa verottaa – siksi muut verot nousevat ja etuuksia leikata

Korko- ja verokilpailu pakotti suosimaan työn asemesta pääomaa





Jos osinkotulot olisivat kokonaan veronalaisia, valtion verotulot kasvaisivat liki miljardilla eurolla.

Jos pääomatuloista maksettaisiin kunnallisveroa, potti täydentyisi kahdella miljardilla eurolla.

Jos varainsiirtovero palautettaisiin, verotulot kasvaisivat edelleen kahdella miljardilla eurolla.

Jos yrityksille palautettaisiin vuonna 2010 poistettu Kela-maksu, saataisiin vielä miljardi lisää verotuloja.

Hölmöläisten peiton jatkamista





Kiinteistöveron odottamaton paluu

Sijoitussäästötili merkitsee jatkumoa pääomaa suosiville veroratkaisuille

