Noin 1 500 kiinteistön verotus kiristyy Helsingissä

Helsingissä noin 1 500 kiinteistöä saa veronkorotuksen ensi vuonna, Helsingin kaupunki kertoo tiedotteessaan. Aiemmin on arvioitu, että kiinteistöjä voisi olla noin tuhat enemmän.Kiinteistöveron korotus liittyy siihen, että kiinteistöjä on verohallinnon ohjeistuksen mukaan verotettava tonttien toteutuneen rakennusoikeuden mukaisesti.Aiemmin vero on määräytynyt kaavaan merkityn rakennusoikeuden mukaan.Verohallinnon linjaus liittyy korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen, ja se muuttaa verotusta niin sanotuissa kaksitasokaavakiinteistöissä. Kaksitasokaavoja laadittiin Helsingissä 1960–1980-luvuilla, ja niillä pyrittiin suojelemaan ennen sotia valmistuneita rakennuksia purkamiselta. Siksi tonttien rakennusoikeudet merkittiin olemassa olevaa rakennuskantaa alhaisemmiksi.Tämä on kuitenkin johtanut veronmaksajat epätasa-arvoiseen asemaan, kaupunki kertoo tiedotteessaan. Samalla alueella sijaitsevista kiinteistöistä on voitu maksaa eri suuruista kiinteistöveroa.Helsingissä veronkorotuksen saavia kiinteistöjä on Eiran, Ullanlinnan, Kaartinkaupungin, Punavuoren, Kampin, Katajanokan, Kruununhaan, Kluuvin, Etu- ja Taka-Töölön, Meilahden, Munkkiniemen, Laakson, Alppiharjun, Vallilan, Kallion ja Sörnäisten kaupunginosissa.Helsingin kaupunki arvioi, että veronkorotus jää sadoissa kohteissa selvästi alle tuhannen euron, mutta joissakin kohteissa se voi olla enimmillään 20 000–35 000 euroa. Lopullisen päätöksen tekee kuitenkin verottaja.Suurimmat korotukset kohdistuvat kaupungin mukaan isoihin kiinteistöihin, joissa on selvästi yli sata asuntoa.Veronkorotukset tuovat kaupungille noin 5–10 miljoonaa euroa lisätuloja ensi vuonna.Helsingissä on yhteensä noin 35 000 verotettavaa kiinteistöä.