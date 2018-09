Taloussanomat

Kuvat: Keskellä avomerta avautuu vaikuttava näkymä – maailman suurin merituuli­puisto alkoi jauhaa sähköä

Tanskalainen energiayhtiö Ørsted on torstaina vihinyt käyttöön Irlannin­merelle rakennetun meri­tuuli­puiston, joka on sähkön­tuotanto­kapasiteetiltaan maailman suurin.





















Walneyn uuden meri­tuuli­puiston sähkön­tuotanto­kapasiteetti on 659 megawattia, mikä riittää kattamaan lähes 600 000 koti­talouden sähköntarpeen.Torstaihin asti maailman suurimman meri­tuuli­puiston titteliä piti hallussaan Englannin itärannikolla sijaitseva London Array (630 MW).Walneyn alueella on ollut tuulivoiman tuotantoa jo vuodesta 2012 lähtien.Paitsi että Walneyn laajennusosa on tuotanto­kapasiteetiltaan maailman tehokkain merituuli­puisto, kyseessä on Ørstedin julkaiseman tiedotteen mukaan myös ensimmäinen kerta, kun samassa hankkeessa käytetään kahden eri valmistajan toimittamaa turbiini­teknologiaa.Walneyn laajennukselle rakennetuista 87 tuuli­turbiinista 47 on peräisin MHI Vestasilta ja 40 Siemens Gamesalta. Turbiinit ulottuvat noin 145 neliökilo­metrin kokoiselle alueelle, joka vastaa noin 20 000 jalkapallo­kenttää.MHI Vestasin turbiineiden lavat yltävät korkeimmillaan 195 metriin meren­pinnasta ja niiden roottoreiden halkaisija on 164 metriä. Siemens Gamesan toimittamissa turbiineissa vastaavat luvut ovat 188 ja 154 metriä.Walneyn laajennus vankistaa Britannian asemaa maailman suurimpana merituuli­voiman tuottaja­maana. Uutistoimisto Reutersin mukaan Britannia tuottaa kaiken kaikkiaan noin 36 prosenttia kaikesta avomerellä tuotetusta tuulivoimasta maailman­laajuisesti.Sekä Irlannin- että Pohjanmerta pidetään olosuhteiltaan erittäin hyvin soveltuvina tuulivoiman­tuotantoon. Molemmilla merialueilla esiintyy kovia tuulia ja meret ovat matalia, mikä tekee turbiineiden pystyttämisen mahdolliseksi avomerelle.