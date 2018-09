Selkäkipua valittanut varastomies ja Lidl ilmiriidassa potkuista – Työpaikalla rajua nimittelyä: ”Käärme!”, ”Vellihousu!”

Taloussanomat

antoi noin 30-vuotiaalle työntekijälleen potkut kesäkuussa 2015. Varastomies irtisanomisen syiksi Lidl ilmoitti alisuoriutumisen työssä, työnantajan ohjeiden noudattamatta jättämisen, epäasiallisen käytöksen esimiestä kohtaan ja kahden työkaverin kiusaamisen.Jakelukeskuksen viiden hehtaarin hallissa töissä ollutta varastomiestä oli varoitettu pitkälti samoista syistä pari kuukautta aikaisemmin. Vuoden 2014 lopulla Lidl huomautti miestä kirjallisesti jatkuvasta alisuoriutumisesta ja työtehtävien välttelystä.Potkut eivät olleet selkäkivuista kärsineen varastomiehen mieleen. Hän vaatii käräjillä Lidliltä 14 kuukauden palkkaa eli yli 32 500 euron korvauksia perusteettomasta irtisanomisesta.Varastomies kiistää töiden välttelyn. Hän katsoo tehneensä annetut työtehtävänsä ”normaalilla joutuisuudella”.kaksivuorotyöhön kuuluivat muun muassa elintarvikkeiden ja käyttötavaroiden keräily sekä varaston siisteydestä huolehtiminen. Jakelukeskuksessa on yhteensä noin 350 työntekijää, joista karkeasti puolet tekee keräilytyötä viiden ryhmäpäällikön alaisuudessa.Lidlin toimintakulttuuriin kuuluu työntekijöiden suoriutumisen mittaaminen. Lidl kertoo, että kirjallista huomautusta edeltäneen 12 kuukauden aikana varastomiehen keskiarvo oli 65 prosenttia tavoitetasosta.Varastomies kertoo selkäkivun vaikuttaneen hänen työkykyynsä. Hän oli saanut kipujen vuoksi sairauslomaa ja pyytänyt esimiehiltään vähemmän selkää kuormittavia tehtäviä, mutta niitä ei tarjottu.Alisuoriutumiseen varastomiehellä on toinenkin syy. Hän kertoo, että viimeisten työvuosien aikana esimiehet olivat antaneet hänelle suoritettavaksi muita ”huonompia” työtehtäviä.Varastomiehen mukaan esimiehet olivat kertoneet, ettei hän ansaitse parempia tai kevyempiä työtehtäviä juuri kehnon työtehonsa vuoksi.Lidl kertoo, miten varastomiestä piti koko ajan olla patistamassa töihin. Silti hän teki työnsä huomattavasti hitaammin kuin muut keräilytyön tekijät. Mies myös käytti matkapuhelintaan toistuvasti huomautuksista huolimatta.– Työtehtävien välttely seisoskelemalla hyllyjen välissä, istuskelemalla lavojen päällä, taukoja venyttämällä, työpäivien kuluttaminen keskustelemalla muiden työntekijöiden (ja samalla muiden työnteon häiritseminen) kanssa ja oma-aloitteisuuden puuttuminen työtehtävien kyselemässä on ollut jatkuvaa, Lidl kuvaa miehen vastauksessaan.Kun työtahdista huomautettiin, varastomiehen vastaus oli tyyliin ”et sä mulle mitään mahda, tää on mun tahti”.viikolla oikeussalissa puidaan monia riitaisia yksityiskohtia siitä, mitä keskusvarastossa oli tapahtunut ennen irtisanomista.Esimiesten mukaan varastomies provosoi muita työntekijöitä mukaansa, kuvasi yhtä pomoaan epäluotettavaksi ”käärme-esimieheksi”. Lisäksi miehen väitetään sotkeneen kahden kollegansa välejä mustamaalaamalla työkaveria toiselle muun muassa Facebookin välityksellä.– (Tämä) on osoitus siitä, kuinka kantaja toiminnallaan on halunnut saada aikaan hämmennystä ja eripuraa työyhteisössä, Lidl linjaa.Alaselkäkivuistaan varastomies ei kertonut työterveyslääkärille. Mies myöntää akuutissa tilanteessa menneensä terveyskeskukseen, koska ei ollut saanut aikaa työterveyteen.Lääkäri antoi miehelle kuuden päivän sairausloman. Todistuksen hän esitti esimiehilleen töihin palatessa. Varastomiehen mukaan tämä oli tapana, jos sairausloma on lyhyt, mutta Lidl katsoo miehen rikkoneen sairauslomaa koskevia sääntöjä.– Jos kantajan kohdalla olisi ollut terveydellisistä syistä johtuva tarve saada kevennettyä työtä, kantaja olisi varmasti käyttänyt työterveyslääkärin palveluja asian selvittämiseksi.selvitysten mukaan varastomies oli ilmoittanut työpaikalla haluavansa tulla irtisanotuksi ja tulevansa vaatimaan yhtiöltä korvauksia.Varastomies väittää puolestaan ryhmäpäällikön nimittäneen häntä ”vellihousuksi”. Varastomies koki tämän kiusaamisena ja kertoi asiasta työpaikkalääkärille.Myös fyysistä koskemattomuutta rikottiin. Varastomies kertoo jutelleensa työkaverinsa kanssa, kun ryhmäpäällikkö oli huitaissut häntä nyrkillä olkapäähän ja sanonut ”ei sinulle istumisesta makseta”. Tästä varastomies kertoi luottamusmiehelle ja työpaikkalääkärilleRyhmäpäällikön mukaan hän taputti olkapäälle, ei lyönyt.Vuoden 2015 alussa varastomies kertoo keskustelleensa osastopäällikön kanssa opintovapaasta. Toukokuussa mies oli saanut opiskelupaikan, mutta pian sen jälkeen mies saikin opintovapaan sijaan potkut.Varastomies vaihtoi opintojen myötä alaa. Hän valmistui lähihoitajaksi ja on saanut alan töitä.