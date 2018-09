Taloussanomat

Ankara kuivuus iski bisnekseen: Piippo aikoo lomauttaa henkilökuntansa 90 päiväksi

5.9. 14:55

Piipon mukaan ankara globaali kuivuus on heikentänyt sen paalaustuotteiden toimituksia.

Paalauslankoja ja -verkkoja valmistava Piippo aloittaa yt-neuvottelut henkilökuntansa lomauttamiseksi enintään 90 päiväksi.



Piipon tarkoituksena on supistaa tuotantoansa väliaikaisesti, koska ”ankara” globaali kuivuus on heikentänyt sen valmistamien maataloudessa käytettävien paalaustuotteiden toimituksia, yhtiö kertoo tiedotteessaan.



Piipon mukaan se valmistautui alkuvuonna toteutunutta huomattavasti suurempiin toimitusmääriin. Yhtiö on valmistanut tuotteitaan varastoon sesonkia varten. Yhtiö katsoo, että varastoa ei ole perusteltua kasvattaa tässä markkinatilanteessa.



Yt-neuvottelut koskevat kaikkia Piipon henkilöstöryhmiä pois lukien kuluttajaliiketoiminnan henkilöstö.