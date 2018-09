Taloussanomat

Kiina tutkii kahden suuroperaattorin fuusiota – loisi 590 miljoonan asiakkaan operaattorin

Kiina selvittää voitaisiinko kaksi Kiinan kolmesta suuresta operaattorista yhdistää, kertovat uutistoimisto Bloombergin lähteet. Tarkoituksena on vauhdittaa huippunopean 5G-tekniikan esiinmarssia ja parantaa näin Kiinan asemia Yhdysvaltoihin nähden.Lähteiden mukaan tarkoitus on fuusioida valtion pyörittämät China United Network Communications eli China Unicom ja China Telecommunications, mutta mitään päätöksiä ei ole tehty. Suurin operaattori eli China Mobile jatkaisi edelleen itsenäisenä.Kumpikaan fuusioyhtiö ei ole kommentoinut suunnitelmia. Kiinalainen media on kuitenkin ennakoinut yhteenliittymää jo pidempään. Molempien yhtiöiden osakkeet olivat eilen selvässä ylämäessä Hongkongissa.Operaattorien yhdistyminen loisi yli 590 miljoonan matkapuhelinasiakkaan jättioperaattorin. Se auttaisi myös keskittämään 5G-investointeja ja näin nopeuttamaan matkapuhelinverkkojen uudistumista.Analyytikkojen mukaan Kiinalla on hienoinen etumatka 5G-teknologian käyttöönotossa Koreaan, Japaniin ja Yhdysvaltoihin nähden. Tämä johtuu osaltaan Kiinan hallituksen aktiivisesta politiikasta.5G-tekniikan koekäyttö on alkanut tänä vuonna Kiinan 13 suurimmassa kaupungissa. Etelä-Korea aikoo kuitenkin olla ensimmäinen maa, joka ottaa 5G:n kaupalliseen käyttöön ensi vuoden keväällä. Koekäyttö alkoi kevään talviolympialaisissa.Kiina tähtää 5G:n kaupalliseen käyttöön vasta vuonna 2020.