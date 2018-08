Taloussanomat

Bank Norwegian pudottaa roimasti talletuskorkoaan

Bank Norwegianin korko on ollut poikkeuksellisen korkea nykyisessä markkinatilanteessa.

Verkkopankki Bank Norwegian laskee säästötilinsä poikkeuksellisen hyvää talletuskorkoa yhdellä prosenttiyksiköllä lokakuun alusta alkaen.Norjalaispankin suomalaisasiakkaille tarjoama vuosikorko laskee kuukauden päästä 1,75 prosentista 0,75 prosenttiin.Bank Norwegian perustelee muutosta ”yleiseen markkinatilanteeseen sopeutumisella”, pankki kertoo asiakaskirjeessään. Pankki uskoo, että sen säästötili on alennuksenkin jälkeen ”yksi markkinoiden parhaista”.Tilin muut ehdot säilyvät ennallaan.Vuonna 2015 Suomessa toimintansa aloittanut Bank Norwegian on maksanut säästötililleen korkoa 1,75 prosenttia vuoden 2016 huhtikuusta lähtien.Suomen Rahatiedon Taloustaidolle kokoaman vertailun mukaan Bank Norwegianin talletuskorko on ollut pitkään Suomen paras.Toiseksi korkeinta korkoa tarjosi kesäkuussa ruotsalainen TF Bank, joka toukokuussa laski vuosikorkoaan 1,00 prosenttiin 1,30 prosentista.Muiden pankkien talletuskorot ovat lähelle nollaa prosenttia.