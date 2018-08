Taloussanomat

Palkasta voi puuttua jopa 15 000 euroa – ”Kunta odottaa, että työntekijä itse vaatii oikaisua”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tehtäväkohtaiset palkat vaihtelevat paljon

Kärsijöiden määrää ei vielä tiedetä

”Työnantajan pitäisi korjata virheensä”