Kaksi pankkia hermostui talletusten vyöryyn – entistä useammalta asiakkaalta peritään maksuja

Usea saksalainen ja sveitsiläinen pienpankki on viime päivinä ilmoittanut muutoksista yksityisasiakkaidensa talletuksia koskeviin maksuihin.Pikkupankeilla on vaikeuksia sopeutua keskuspankkien miinuskorkoihin.Sveitsiläinen Postfinance alkaa periä lokakuun alusta alkaen prosentin maksua 500 000 Sveitsin frangin (noin 440 000 euroa) ylittävistä talletuksista. Aiemmin pankki veloitti prosentin yli miljoonan frangin talletuksista.Pankki perustelee kiristystä tarpeella vaimentaa pankkiin tulevia talletuksia. Postfinanceen on talletettu yli 3,5 miljardia frangia viimeisen vuoden aikana, vaikka pankki ei käytännössä maksa yhtään korkoa talletuksille.Myös saksalainen Hamburger Sparkasse perustelee aikomustaan ottaa käyttöön talletusmaksu likvidien varojen korkeilla kuluilla.Pankin arvion mukaan sille syntyy miljoonia euroa kuluja vuosittain, kun yksityisasiakkaat pitävät suuria talletuksia käyttötileillään. Siksi Hamburger Sparkasse veloittaa syyskuun alusta 0,4 prosentin maksun yli 500 000 euron talletuksista.Sen sijaan Hamburger Volksbank on päättänyt lopettaa 0,2 prosentin talletusmaksun, jonka se otti käyttöön vuoden 2017 alussa. Pankin mukaan maksu peruttiin, koska yksityisasiakkaat äänestivät jaloillaan.Pankkien täytyy maksaa talletuksistaan keskuspankeille, koska keskuspankkien yli yön -talletuskorot ovat miinuksella. Euroopan keskuspankin talletuskorko -0,40 prosenttia ja Sveitsin keskuspankin -0,75 prosenttia.