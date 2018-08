Taloussanomat

Älä syö näitä Rainbow-sillejä: seassa voi olla lasinsirpaleita









Tuotteisiin on voinut joutua lasia, koska tuotelinjastolla on rikkoutunut lasipurkki, kertoo SOK. Varotoimenpiteenä kaikki samalla linjastolla valmistetut tuote-erät vedetään pois markkinoilta.Takaisinveto koskee kaikkia 580 gramman purkissa myytyjä sipulisillejä. Matjessillin osalta takaisinveto koskee 275 gramman purkeissa myytyä erää, jonka parasta ennen -päiväys on 14.4.2019.Kuluttajia pyydetään lopettamaan kyseisten tuote-erien käyttö ja hävittämään tuotteet. Tuotteita on myyty S-ryhmän elintarvikeliikkeissä. Ostos hyvitetään viallisen tuotteen kantta vastaan, SOK kertoo.