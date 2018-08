Taloussanomat

Toyota sijoittaa 500 miljoonaa dollaria lisää Uberiin

Japanilainen autojätti Toyota sijoittaa 500 miljoonaa dollaria lisää kyytipalveluyhtiö Uber Technologiesiin. Taustalla on Toyotan halu sijoittaa itseajaviin autoihin.Sopimuksen mukaan Toyota aikoo valmistaa itseajavia Sienna-tila-autoja, joissa on Uberin kehittämät ohjelmistot. Itseajavien tila-autojen testauksen uskotaan alkavan Uberin kyytipalvelussa vuonna 2021.Toyota on sijoittanut myös Kaakkois-Aasiassa toimivaan kyytipalveluun Grab Holdingsiin. Se tekee yhteistyötä myös kiinalaisen kyytipalvelun Didi Chuxingin kanssa ja tukee japanilaista Japan Taxia, joka on Uberin kilpailija maassa.Autonvalmistajien ja teknologiayhtiöiden tavoite on päästä kohti autonomisia robottitakseja, jotka vähentäisivät tarvetta autonomistajuudelle. Kaikkiin kolmeen suureen kyytiyhtiöön on sijoittanut myös japanilainen internetjätti SoftBank.Autonvalmistajia tarvitaan mukaan kimppaan, sillä niillä on osaamista autojen valmistuksesta sekä tehtaat, joilla rakentaa autot. Teknologiayhtiöiltä puolestaan tarvitaan ohjelmointiosaamista.