EK: Rakentamisen luottamus palautui heinäkuun notkahduksesta

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tänään julkistamien luottamusindikaattorien mukaan elinkeinoelämän luottamus suhdannetilanteeseen on pysynyt elokuussa keskimäärin ennallaan.Teollisuuden luottamusindikaattori laski elokuussa lukemaan +13, kun heinäkuussa se oli +14. Aleneminen johtui valmistuotevarastojen hienoisesta kasvusta. Teollisuusyritysten luottamus on yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa eli +1:tä vahvempaa.Rakentamisen luottamusindikaattori palautui elokuussa heinäkuisesta notkahduksesta. Indikaattori nousi nousi +13 pisteeseen edelliskuun -3:sta. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -7.Palveluyritysten luottamus pysyi elokuussa lähes ennallaan. Luottamusindikaattori heikkeni +18:een heinäkuun +19 pisteestä. Aikasarjan pitkän aikavälin keskiarvo on +14.Vähittäiskaupan luottamus heikkeni elokuussa heinäkuun korkeista lukemista. Luottamusindikaattori laski +12:een heinäkuun +18:sta, kun indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -1.