Laiskan palkka vai köyhyyden poistaja? Kirjailija: Ilmainen raha ratkaisisi monta ongelmaa

"Perustulo on ajankohtaisempi kuin koskaan ennen"





Ensimmäinen perustulokokeilu järjestettiin yli 200 vuotta sitten

Republikaanipresidentti perääntyi perustulosta





Tekisikö perustulo meidät autuaiksi?