Satokartta hehkuu punaista – ”Riittääkö rahaa enää ensi keväällä kylvöihin”

Heikko sato – tulot romahtavat

Suomen kesä 2018 jää tilastoihin hellepäivien määrästään ja kuivuudestaan. Kuivuuden takia Suomen maatalous menettää paikoin ison osan sadostaan.Moni luonnossa liikkuja on huomannut, että tänä vuonna viljapellot eivät lainehdi tuulessa entiseen tapaan. Lapsuudesta tuttu kypsän viljan tuoksu on vähissä.Taloussanomat selvitti, millaisista menetyksistä on kyse ja minne kuivuus iski pahiten.– Kuivuus on aiheuttanut viljasatojen romahduksen. Tulossa on pienin viljasato Suomeen koko EU-jäsenyyden aikana eli vuoden 1995 jälkeen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg https://www.is.fi/haku/?query=johan+aberg kertoo Taloussanomille.Myös nurmisato jää Åbergin mukaan huomattavasti normaalia pienemmäksi. Hän kertoo esimerkin siitä, miten suuri menetys on.– Kokonaisvähennys on noin kolmannes. Viljasadon kokonaismäärä on normaalisti yhteensä noin 4 miljardia kiloa. Nyt se jää alle 3 miljardin kilon. Saamatta jää siis 1,5 miljardia kiloa, hän kertoo.Åbergin mukaan varsinkin Etelä- ja Lounais-Suomessa menetykset ovat suuret.– Syysviljat pärjäsivät jonkin verran paremmin kuin kevätviljat. Näihin eroihin vaikuttavat myös maalajit. Jäykät savimaat kärsivät eniten kuivuudesta. Näitä on juuri Lounais-Suomessa. Tällä kertaa turvemaat pärjäsivät paremmin, hän kertoo.Heikko sato tarkoittaa tulojen menetystä viljelijöille.– Menetyksessä on kyse on yhteensä noin 400 miljoonasta eurosta, hän sanoo.

Eivätkö toimialan luonteeseen kuulu säiden vaihtelut?

– Tämän kysymyksen kuulen usein. Kyllä kuuluvat, mutta nyt on kyse historiallisen pahasta kuivuudesta. Takana viljelijöillä on jo kolme huonoa vuotta. Markkinat eivät ole vielä edes toipuneet vuoden 2014 Venäjän markkinoiden romahduksesta, MTK:n Åberg kertoo.

Mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti viljelijälle?

– Jo ennestään kasvinviljely ja maito- ja lihatuotteiden markkinat ovat olleet ongelmissa. Kun tänä vuonna tulee kuivuuden takia huono sato, monen viljelijän taloudelliset puskurit on jo käytetty. Keväällä pankkitilit saattoivat olla jo tyhjät. Metsätuloja oli käytetty velkojen maksuun. Monilla tiloilla on kyse jo siitä, riittääkö rahaa enää ensi keväällä kylvöihin, Åberg kertoo.Åbergin mukaan moni viljelijä oli jo ennen kuivaa kesää valmiiksi taloudellisesti pohjalla.Jos grafiikka ei näy, katso se tästä https://interactive.sanoma.fi/arkku/files/25585070satoarvio.png

Miten huonon sadon vaikutuksia voisi paikata? Olisiko EU:lta tulossa apua?

– Pohjolan maat ja Baltian maat vetosivat EU:n komissioon, mutta tällä tietoa EU:ltä ei ole apua luvassa. Vaikka komission apua ei ole kokonaan mahdotonta, katseet kääntyvät nyt Suomen budjettiriiheen, hän sanoo.