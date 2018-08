Taloussanomat

Filmtown uskoo yhä videovuokrauksen tulevaisuuteen – käännetty ajatus pelastaa koko alan

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005799357.html

Tilanteesta selvitään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käännetty ajatus pelastaa koko alan

varasto

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005800510.html