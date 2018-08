Nämäkin nostavat asuinmenoja

Asumismenoihin paineita tulee myös muualta. Pitkään valmisteltu kiinteistöverouudistus voi tulla eduskunnan päätettäväksi jo ennen kevään 2019 vaaleja ja voimaan vuonna 2020. Se kohdistuu eniten kasvukeskuksiin ja pientaloihin.



Asuntolainan korkovähennysoikeutta on määrä alentaa 10 prosenttiyksikköä 25:een ensi vuonna.



Kiinteistöliiton arvion mukaan korjausrakentamisen kasvu, laina-ajan lievä nousu ja lyhennysvapaat selittävät yhtiölainojen kasvusta noin 40 prosenttia. Uusien taloyhtiöiden isot velkaosuudet runsaat puolet.



Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen sanoo, että lisäksi jakeluverkkoyhtiöiden investoinnit säävarmaan sähköverkkoon ovat nostaneet sähkön siirtomaksut erittäin korkeiksi eri puolilla Suomea.



Öljylämmitteisissä kulut nousevat enemmän kuin sähkölämmitteisissä taloissa.



– Vesijärjestelmien korjausvelkaa on hurjasti, ja sieltäkin tulee painetta vesimaksuihin. Myös jätemaksuissa on nousupainetta, Savolainen kertoo.