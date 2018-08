Taloussanomat

Näihin töihin voit päästä heti ilman koulutusta – ”Uusi työntekijä voi saada 30 000 euroa vuodessa”

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005798167.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valmet Automotive kouluttaa itse





Suomessa eletään nousukautta, ja töitä on enemmän kuin aikoihin https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005797956.html . Kaikkiin töihin ei vaadita koulutusta, ja osaan näistä paikoista voi hakea vaikka heti – asenne on tärkein. Monet tällaiset työpaikat kouluttavat uudet työntekijänsä.– Mieleen tulee, onko korkeasti kouluttautuminen työn saamiseksi vain myytti. Osa yrityksistähän kouluttaa itse valittuja hakijoita töihin, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Rita Asplund https://www.is.fi/haku/?query=rita+asplund pohtii.Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan julkisen työnhaun kautta haetaan eniten myyjiä. Monet näistä töistä ovat kuitenkin osa-aikaisia.– Eniten välitettyjen työpaikkojen joukossa ei ole ollut kovin monta sellaista ammattia, jotka vaativat korkeakoulutuksen. Työnhakijan kannalta näyttää siltä, että elämme mahdollisesti tietynlaisessa murroksessa, Asplund sanoo.Taloussanomat selvitti, millä aloilla on juuri nyt töitä ja missä niistä voi saada koulutuksen työnantajalta.Uudenkaupungin autotehdas alkoi valmistaa kesällä Mercedes-Benzin uutta A-sarjan autoa. Autotehdas työllistää yhteensä 1 000 henkilöä, viestintäpäällikkö Mikael Mäki https://www.is.fi/haku/?query=mikael+maki kertoo.– Lisähenkilöstön tarve ei tule pelkästään A-sarjan tuotannosta, vaan samat henkilöt tekevät eri malleja. Valmet Automotive valmistaa siis Mercedes-Benzin A-sarjaa sekä GLC-katumaasturia, Mäki kertoo.

Miten teille palkataan ja koulutetaan työntekijät?

– Meillä on jatkuva rekrytointi. Uudenkaupungin autotehdas on Suomen ainoa henkilöautotehdas. Olemme siksi matalan kynnyksen työllistäjä. Emme oletakaan, että saamme valmiita työntekijöitä, vaan koulutamme kaikki työntekijät itse. Asenne ratkaisee, eli hakija, joka haluaa oppia ja tehdä hyvää laatua voi päästä nopeasti töihin. Koulutus tehtävään kestää henkilöstä ja tehtävästä riippuen 2–4 viikkoa.Autotehtaan tuotantojärjestelmään kuuluvat hitsaamo, maalaamo, kokoonpano ja sisäinen logistiikka.

Millaisiin ansioihin he voivat päästä?

Tehdastyö ei katoa





https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005797356.html

Siivousalalla voi edetä nopeasti

– Jos kaikki menee niin kuin pitää, uusi työntekijä voi ansaita vuodessa keskimäärin 30 000 euroa bruttopalkkana, hän kertoo.Teollisuusyrityksissä tuntuu myönteistä virinää muuallakin kuin Uudessakaupungissa. Vantaan Martinlaakson teollisuusalueella sijaitseva Murata Electronicsin tehdas https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005797356.html laajenee 150–200 työntekijällä tämän ja ensi vuoden aikana. Työpaikan saamiseen ei välttämättä tarvita koulutusta, vaikka suurin osa nykyisin työskentelevistä onkin teknikon koulutuksen saaneita.– Asenne ratkaisee. Meillä on syvä koulutusohjelma, varatoimitusjohtaja Tomy Runne https://www.is.fi/haku/?query=tomy+runne kertoi aiemmin Taloussanomille.Valtakunnallisesti toimiva, 1 500 henkeä työllistävä siivouspalveluyritys N-Clean Oy hakee työntekijöitä koko Suomen alueella.

Teillä on useitakin paikkoja avoinna. Voiko paikkoja hakea, vaikka ei olisi työkokemusta aiemmin alalta?

– Ilman muuta. Paikkoja voi ja kannattaa hakea, vaikka aiempaa kokemusta alalta ei olisikaan, N-Cleanin henkilöstöjohtaja Hanna Hovi https://www.is.fi/haku/?query=hanna+hovi kertoo.Lähes kaikki työntekijät ovat vakituisissa työsuhteissa.

Miten koulutatte ja perehdytätte uudet työntekijät työhön?

– Panostamme merkittävästi uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Tarjolla on sekä palkallista verkkokoulutusta, johon on mahdollisuus perehtyä jo ennen työsuhteen alkamista, että paikanpäällä tapahtuvaa ”kädestä pitäen” perehdyttämistä.N-Cleanille tämä on tärkeää paristakin eri syystä.– Olemme ylpeitä siivouskonseptistamme, jolla varmistamme, että työt tehdään aina samalla tavalla. Työntekijän kannalta tämä on hyvä asia, sillä tällöin työ tulee suoritettua ergonomisesti ja työ on muutenkin miellyttävämpää, hän sanoo.

Millainen hakija on hyvä alalle?

– Hyvä hakija on reipas ja toimelias. Työn tekemisen oppii kyllä, kun asenne on kohdallaan. Arvostamme hakijoita, jotka pystyvät kommunikoimaan sujuvasti joko suomen tai englannin kielellä. Hyvälle hakijalle tarjoamme vakituisen työsuhteen sekä mukavan raikkaan työilmapiirin, hän sanoo.

Millaista palkkaa voi saada, jos sopii alalle?

Katso alta esimerkit töistä, joihin työnantaja kouluttaa

Töihin lentokentälle pelkällä B-kortilla