Makuunin kohtalo nosti tunteet pintaan: ”Nyt perheenjäsenet katsovat yksin omia juttujaan, ja läheisyys on poissa”

Taloussanomat

Makuunin kohtalo nosti tunteet pintaan: ”Nyt perheenjäsenet katsovat yksin omia juttujaan, ja läheisyys on poi

Hyvät muistot päällimmäisenä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005799357.html

Vuokraamo innosti elokuvaharrastukseen





Ja sitten vielä ne karkitkin

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005799851.html





Elokuvavuokraamo Makuunin hakeutuminen konkurssiin sai Taloussanomien keskustelijat muistelemaan kokemuksiaan videoiden vuokraamisesta.Makuuni tunnettiin keskustelijoiden mukaan laajan valikoiman videovuokraamoketjuna mutta myös irtomakeisten vähittäiskauppana.Monilla keskustelijoilla pintaan nousivat hyvä muistot.– Olihan se lapsena ja nuorempana perinne lauantaina käydä katsomassa videotarjontaa, ja pelkkä leffan etsiminen ja valinta oli jo oma tapahtuma itsessään. Netflix ja muut palvelut ovat helpottaneet leffojen katselua, mutta samalla ainakin omalla kohdalla tehneet siitä arkipäiväisempää, nimimerkki Hyvät muistot kertoo.Keskusteluun osallistunut väki pohti, ovatko suoratoistopalvelut vieneet elintilan elokuvien vuokraukselta.– Vuokrauksen hinnalla saa elokuvan omaksi postiluukusta sisään toimitettuna eikä tarvitse huolehtia palautuksesta, katselee silloin kun on aikaa. Myös suoratoistopalvelut jyräävät ja nykyajan makuunit on siirtyneet jokaisen olohuoneeseen tai taskuun netin välityksellä ja karkit saa kaupasta muiden ostosten lomassa, Aika entinen ei - nimimerkki kertoo.Makuuni saa kiitosta myös elokuvaharrastukseen innostamisesta nimimerkiltä Tekulainen -87.– Kiitos Makuuni! Johdatit 80-luvun lopulla nuoren miehen elokuvien maailmaan. VHS oli siihen aikaan luksusta. Hieno idea oli myös antaa vuokralle videonauhuri, hän kiittää.Kanta-asiakkuutta muistellaan haikeana.– 80-luvulla, kun Vaasaan tuli ensimmäinen videofirma Makuunin liike, oli kanta-asiakas numero reilusti alle 200. Vuosien varrella tuli liikkeestä vuokrattua paljon elokuvia, GuntherPrien sanoo.Pitkän kirjoituksensa lopussa hän kiittää uuden harrastuksen löytämistä.– Kuitenkin kiitokset videofirma Makuunille ja Anttilalle, jotka aikoinaan mahdollistivat uuden harrastuksen aloittamisen, joka on kestänyt tähän päivään saakka, hän sanoo.Monet keskustelijat jäävät ikävöimään karkkeja.– Surullista. Vuokraamoissa on oma tunnelmansa, eikä kaikilla ole Netflixiä. Netin kautta ei myöskään saa samalla karkkipussia, vaan pitää kipaista Prismaan, miki sanoo.Nimimerkki Tietäjätär muistaa hyvät karkit.– Karkit on parhaimpia. Vuokraamoista löytyy omat suosikit eikä niitä ole muualla kuin satunnaisesti, kunnes taas poistuvat valikoimasta. Niitä jää kaipaamaan, kun pikkuhiljaa katoavat. Vuokrannut en ole moneen vuoteen, hän kertoo.Makuunin loppu kertoo kulttuurin murroksesta.– Ei mikään voi korvata sitä fiilistä, kun räntäsateessa ja loskassa raahautui videovuokraamoon, ja kun vihdoin pääsi kotiin sohvalle namujen ja oman murun kanssa nauttimaan elokuvaillasta. Nyt jokainen perheenjäsen katsoo yksin omia juttujaan, ja läheisyys on poissa, nimimerkki Pena sanoo.– Kyllä 1980, kun vhs-vuokraus todella pääsi vauhtiin sai katsella elokuvia, mitä ei tänä päivänä mistään tikitaalipalveluista näy. [...] Vuokraushinta oli 30–40 markkaa per kasetti, ei siihen aikaan mitään halpaa. 5–6,50 euroa tämän päivän rahassa. Nauhureiden hinnat oli sen verran kalliit, että vuokraamoista sai myös katselulaitteen tarvittaessa, movieboxin! Sen verran kiinnostuin, että harrastuksena kotoa löytyy näitä 80 luvun alkupuolen vhs-elokuvia ja löytyy toki moviebox. Mutta tikitaali vie kaiken, ei hyvä, Vhs harrastaja kertoo.Loppumista ei silti pidetty yllätyksenä.– Ihmeen pitkään sinnitteli. Viimeksi kävin muutama vuosi sitten ja ostin vain karkkia, nimimerkki asukas tiivisti tarinan.