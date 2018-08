Taloussanomat

Kela-taksien ongelmissa kovemmat keinot käyttöön: Kela uhkaa yrityksiä sakoilla

Kela on reklamoinut ongelmista yrityksille, jotka tuottavat Kelalle taksipalveluita.– Jos palvelussa esiintyy puutteita vielä lähipäivien aikana, Kela ottaa käyttöön sopimuksissa määritellyn sakkomenettelyn, Kelan tiedotteessa sanotaan.Kela on tehnyt sopimuksen Kela-takseista yhteensä 11 eri palveluntuottajan kanssa 17 maakunnassa. Valtaosassa maata kuljetukset ovat sujuneet Kelan mukaan ongelmitta, mutta eri syistä johtuvia vaikeuksia on esiintynyt 7 maakunnassa.Palveluntuottajat vastaavat Kelalle taksikyydeistä kokonaisvaltaisesti. Niiden vastuulla on esimerkiksi pitää huolta, että jokainen taksitilaus otetaan vastaan ja kuljetukset järjestetään.Uusi palvelumalli astui voimaan tänä vuonna 1.7. Samalla taksiliikenne uudistui muutenkin monin osin.Viime vuonna Kela korvasi 3,3 miljoonaa taksimatkaa 361 000 henkilölle.