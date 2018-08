Näin vauvana koettu köyhyys vaikuttaa nuoruuteen – tutkija: kuormittuneet vanhemmat pystyvät miettimään vain yhtä hetkeä

Taloussanomat

Näin vauvana koettu köyhyys vaikuttaa nuoruuteen – tutkija: kuormittuneet vanhemmat pystyvät miettimään vain y

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005796121.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/paakirjoitus/art-2000005797459.html

Lapsiperheiden köyhyys on ongelma