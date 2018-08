Taloussanomat

Täysi matkustaja­koneellinen oikeutettu korvauksiin: vain muutama hakee – lue ohjeet valituksen tekemiseen

Katso jutun alusta video, jolla kerrotaan korvausten määristä eri tilanteissa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005798213.html

Peruuntunut lomalento tai työmatkalta myöhästyminen lennon viivästymisen takia piinaavat monen matkaajan hermoja.Ongelmia voi olla monenlaisia. Lento voi olla peruutettu tai viivästynyt. Myös matkatavarat voivat viivästyä, vahingoittua tai jopa kadota. Lentomatkustajien oikeuksia turvaava laki on jo 14 vuotta vanha https://www.is.fi/matkat/art-2000005596170.html , mutta tänä vuonna ilmestyneen tutkimuksen mukaan vain 15 prosenttia EU:n kansalaisista ymmärtää täydet oikeutensa tilanteissa, joissa kone on myöhässä.Aiheesta kertoi aiemmin Aamulehti https://www.aamulehti.fi/uutiset/vain-harva-matkustaja-hakee-korvauksia-lentojen-myohastymisista-finnairin-kitsastelusta-vaannetaan-tuomioistuimissa-201147458/ , joka uutisoi 26,5 tuntia myöhästyneestä lomamatkasta, jossa 180 matkustajan koneesta vain kolme ihmistä oli valittanut Euroopan kuluttajakeskukselle.Euroopan Kuluttajakeskus neuvoo matkailijoita. Taloussanomat kysyi alan asiantuntijalta, miten pitää toimia.– Lentojen peruuntuminen tai viivästyminen on aihe, josta meille tulee päivittäin eniten valituksia. Kokemukseni on, että korvausten saaminen riippuu hyvin paljon lentoyhtiöstä, Euroopan Kuluttajakeskuksen Suomen toimipisteen johtaja Leena Lindström https://www.is.fi/haku/?query=leena+lindstrom kertoo Taloussanomille.– Tämä vuonna olemme saaneet kaikkiaan 2050 tiedustelua tai valitusta. Näistä 603 on ollut lentojen peruuttamiseen, viivästyksiin tai lennolle pääsyn epäämisiin liittyviä tapauksia. Useimmiten matkustajia on yhdellä valituksella useampia; valitettavasti tilastomme eivät kuitenkaan kerro valittajien kokonaismäärää per valitus.– Saamme vain muutaman valituksen tiettyä yksittäistä lentoa koskien, hän sanoo.

Miten säännöt tai käytännöt muuttuneet hiljattain?

– EY-tuomioistuimelta on tullut tänä vuonna parikin ennakkotapausta, jotka vaikuttavat kuluttajan oikeuksia parantavasti. Toinen niistä koski niin sanottua villiä eli laitonta lakkoa. Henkilökunta oli päättänyt poistua työpaikaltaan edistääkseen omaa asiaansa parantavasti tilanteessa, jossa lentoyhtiö oli toteuttanut merkittäviä rakenteellisia muutoksia yhtiössä. Vaikka työtaistelu voi olla poikkeus sille, ettei korvauksia makseta, tässä tapauksessa EY-tuomioistuin katsoi, että korvaukset matkustajille oli maksettava. Yhtiöllä katsottiin olleen mahdollisuus vaikuttaa asiaan, hän kertoo.

Voiko siis laittoman lakon takia peruuntuneestakin lennosta hakea korvausta?

– Neuvomme tekemään näin, mutta koska tapaus on ennakkotapaus, odotamme vielä valvontaviranomaisten ratkaisuja asiaan. Suomessa valvontaviranomaisia ovat Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Trafi sekä Kuluttajariitalautakunta. Valvontaviranomaisten toimivalta määräytyy sen mukaan missä peruutus, viivästys tai lennolle pääsyn epääminen tapahtui, hän sanoo.

Mitä neuvotte toimimaan, jos lento peruuntuu tai viivästyy?