Taloussanomat

Mäntyharjulla on kenties maailman erikoisin kauppa: Auki yöllä, ei myyjiä, maksaminen vapaa­ehtoista

Unohditko









Tarjolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Kassa tyhjennetään yöksi, joten pikkurahan toivossa matkaan ei rikollisella mielellä kannata lähteä.

Sisälle astuessa









Nuolniemessä









Kaupan vieraskirjasta poimittua: