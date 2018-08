Taloussanomat

EK kampanjoi vähentääkseen syrjintää työelämässä

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005797260.html

https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000005794780.html

Elinkeinoelämän keskusliitto EK aloittaa syrjinnän vastaisen kampanjan, jonka tavoitteena on asenteiden muuttaminen ja syrjinnän vähentäminen työelämässä. Työ ei syrji -kampanjassa on jo alkuvaiheessa mukana 18 yritystä, muun muassa Finnair, Fortum ja Nokia.EK:n aiemmin tänä vuonna teettämien selvitysten mukaan 10 prosenttia suomalaisista on kokenut ikäsyrjintää työtä hakiessa viimeisen kahden vuoden aikana. Seitsemän prosenttia työikäisistä on puolestaan kokenut seksuaalista häirintää työssään viimeisten kahden vuoden aikana.Yritykset ja yhteisöt voivat ilmoittautua mukaan kampanjaan verkkosivuilla www.eisyrji.fi.