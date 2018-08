Taloussanomat

4 askelta kauhujen johtajaksi – ”Suuressa vaarassa on esimies, joka kuvittelee olevansa muiden yläpuolella”

Hyvä ja huono johtaminen sekoittuvat helposti toisiinsa ja lopulta päädytään huonoon johtamiseen. Näin kertoo johtamisasiantuntija Pauli Juuti https://www.is.fi/haku/?query=pauli+juuti tuoreessa kirjassaan Huono johtaminen – tuhon tieltä toimivaan työyhteisöön (Gaudeamus).– Pitkä työurani johtamisen parissa sai minut miettimään näin eläkkeellä ollessani sitä, miksi johtamisesta kirjoitetaan paljon yksittäisiä johtajia ihannoivia kirjoja. Päätin kirjoittaa teoksen, jossa johtaminen nähtäisiin realistisesti, Juuti perustelee kirjan kirjoittamista Taloussanomille.Juutilla oli teosta tehdessään apunaan usean ammattiliiton keväällä 2017 lehdissään tai nettisivustoillaan jäsenilleen esittämän pyynnön tuloksena saadut kertomukset johtamisesta.– Pian kävi ilmi, että valtaosa 31 kertomuksesta oli oikeastaan huonon johtamisen kuvauksia. Ensin ajattelin koota niistä yhden kuvauksen, mutta pian kävi selväksi, että tarinoista voisi koota neljään osaan ryhmitellyn huonon johtamisen analyysin, hän kertoo.Huonolla johtamisella on siis kirjan mukaan syvyystasoja. Ensin hyvä ja huono johtamien sekoittuvat toisiinsa ja lopulta päädytään esimiehen persoonallisuudesta kumpuavaan huonoon johtamiseen.

Millä tavoin voisit tiivistää näitä neljää vaihetta?

– Kun ollaan aivan alussa ja tavallaan johtamisen harmaalla alueella, johtaja on sokea omille virheilleen. Johtamisen ongelmat alkavat paisua ja syntyy huono kierre. Toisessa vaiheessa käy usein niin, että esimies käyttää ristiriitatilanteita jopa uhkailuun, hän sanoo.Juuti antaa esimerkin tästä toisen vaiheen huonosta johtamisesta.– Pahimmillaan määräaikaista työsuhdetta tai varoituksen antamista käytetään ikään kuin kiristyskeinona, hän sanoo.

Millaisia ovat huonon johtamisen kolmas ja neljäs vaihe?

– Kolmannessa vaiheessa huono johtaja ottaa valtuutensa kriiseistä. Kriisistä syntyy peruste väärille keinoille. Tämä on tuttua valtiollisistakin johtajista. Syntyy käsitys, että vain johtajan näkemys voi viedä ulos kriiseistä, hän kertoo.– Neljännessä vaiheessa huonolla johtajalla on jo niin korkea asema, että hän on vaikeasti erotettava ja hän toimii jopa kuin psykopaatti. Hän saattaa siis jopa nauttia siitä, että muut voivat huonosti, Juuti kertoo.Juuti kertoo kirjassaan, millaista on olla sadistisen esimiehen alaisena:”Sadistinen esimies voi myös kohdella alaisiaan kuin esineitä, numeroina tai tapauksina. Hän oikeuttaa alaistensa epäinhimillisen kohtelun pitämällä heitä nimettöminä ja kasvottomina. Lisäksi hän saattaa kokea, että hänen alaisensa ovat itse aiheuttaneet saamansa kohtelun tai että kaikki muutkin kohtelisivat alaisiaan samalla tavalla kuin hän, mikäli he olisivat hänen asemassaan.”

Miten tällainen kierre voitaisiin katkaista tai estää?

– Varhainen puuttuminen huonoon johtamiseen on paras keino. Tällaiseen pitää ottaa alkuvaiheessa kiinni. Se ei ole aina helppoa, sillä taustalla ovat usein huonot vanhat perinteet, joita toistetaan.Huonosta johtamisesta ei pidä vaieta, vaan siihen pitää puuttua. Juuti kertoo kirjassaan, miten puuttuminen voidaan toteuttaa.”Huonoon johtamiseen puuttuminen on annettava jonkin arvovaltaisen henkilön vastuulle. Hänen tuekseen on nimitettävä esimerkiksi henkilöstöasioiden erityishenkilöstöstä, luottamushenkilöistä, työterveydenhoidon erityishenkilöstöstä, työsuojeluhenkilöstöstä ja esimiehistä koostuva työryhmä, joka tukee, ohjaa ja toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi. Näiden toimenpiteiden on oltava laaja-alaisia ja pitkäkestoisia.”

Miten johtamista voisi kehittää yrityksissä tai muissa organisaatioissa, jottei toistettaisi kierrettä vuodesta toiseen?

Esimies on alaistensa työnteon mahdollistaja





Puun ja kuoren välissä

Kirjan tekijällä vankka kokemus





– Johtaminen on kulttuurisesti määräytyvää. Johtamiseen vaikuttavat sekä yhteiskunnallinen rakenne että itse organisaation hierarkia. Huonoa johtamista voidaan välttää esimerkiksi suosimalla itseohjautuvuutta, missä hierarkkisesta rakenteesta on luovuttu ja johtaminen työnä on jaettu usealle henkilölle asiantuntemuksen mukaan. Näin on toimittu esimerkiksi Hollannissa hoitoalalla ja tulokset ovat olleet hyviä, Juuti kertoo.Kirjasta löytyy myös yksi hyvä vaaran merkki huonosta johtamisesta.”Esimies, joka kuvittelee olevansa muiden yläpuolella, on suuressa vaarassa ajautua huonoon johtamiseen. Siksi esimiehen olisi hahmotettava roolinsa alaistensa palvelijana ja heidän työntekonsa mahdollistajana.”Juuti käy kirjassaan läpi 31 käytännön tapausesimerkkiä. Yksi tyypillinen tilanne on se, että esimies tuntee olevansa kuin ”puun ja kuoren välissä”.Juuri kertoo tapauksesta kirjassaan mm näin:”Työskentelen suurehkon suomalaisen IT-alan yhtiön keskijohdossa. Olen ollut yhtiön palveluksessa yli 20 vuotta eri tehtävissä. Olen työskennellyt muun muassa asiantuntijana ja tiimin vetäjänä.”Pian käy ilmi, että eri asiantuntijoiden välillä tuntui olevan kovasti ristiriitoja, joihin esimies puuttui ”kovalla kädellä” ja saa aikaan ainakin jonkinasteisen työrauhan. Hän kokee myös, että organisaation ylemmiltä tahoilta tulevat tavoitteet ovat lähes mahdottomilta saavuttaa.Kierre alkaakin syventyä:”En ole tällä hetkellä työhöni tyytyväinen. En kuitenkaan pääse vielä kymmeneen vuoteen eläkkeelle. Mahdottomilta tuntuvat tavoitteet, ajoittaiset vaikeudet alaisten kanssa ja turhalta tuntuvat kokoukset ovat verottaneet terveyttäni. En enää oikein innostu mistään.”Juuti tiivistää asiaa muun muassa näin:”Tapaus kuvaa osuvasti jo perinteisesti esimiehen rooliin liittyvää kaksijakoista roolia, jota on leikillisesti kutsuttu puun ja kuoren välissä olemiseksi. Esimies on toisaalta ylempää tulevien tavoitteiden ja vaatimusten välittäjä, mutta samalla myös johtamiensa ihmisten toiveiden ja odotusten toteuttaja. Tämän mahdottoman yhtälön ratkaisemiseksi monet esimiehet ovat pyrkineet liittoutumaan johdon kanssa.”Esimiehen liittoutumisesta johdon kanssa ei seuraa tapauksessa hyvää.”Tällöin he kuitenkin usein näyttävät alaistensa silmissä liian vaativilta tai jopa käskyvaltaisilta. Tällöin hän saattaa kuitenkin alkaa etääntyä reaalimaailmasta, eikä häntä vähän ajan kuluttua enää oteta vakavasti.”Kirjan tekijällä on takanaan vankka kokemus. Valtiotieteiden tohtori Pauli Juuti on tutkinut johtamista eri näkökulmista yli 45 vuoden ajan.Hän on eläkkeellä oleva Lappeenrannan teknillisen yliopiston johtamisen ja organisaatioiden professori sekä Johtamistaidon opiston tutkimusjohtaja. Hän on Tampereen yliopiston johtamisen ja henkilöstöasioiden dosentti.Onko sinulla kokemusta huonosta johtamisesta? Kirjoita kommenttisi jutun alle tai ota yhteyttä toimitukseen: taloussanomat@sanoma.fi