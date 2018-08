Taloussanomat

Nämä asiat nostavat ja laskevat omakotitalon arvoa Helsingissä

Kunto, sijainti, koko ja ikä vaikuttavat

Helsingissä myytiin omakotitaloja vuosina 2008–2018 kiinteistönvälittäjien kautta 2 480, asuntojen välitysalusta KotiKylän selvitys paljastaa.Myytyjen talojen keskikoko oli 144 neliötä ja keskineliöhinta oli 3 120 euroa. Velaton kauppahinta oli keskimäärin 444 900 euroa.Hinnoissa on kuitenkin iso hajonta: vuosikymmenen kallein hinta maksettiin tänä vuonna pienestä rantatalosta Itä-Helsingissä. Hintaa tuli neliötä kohti 15 250 euroa.Miljoonan euron kauppahintoja maksetaan kuitenkin omakotitaloista varsin harvoin: kymmenessä vuodessa rajapyykin ylitti 47 taloa Helsingissä.Halvin omakotitalo tällä ajanjaksolla oli tyydyttävässä kunnossa ollut 50-luvulla rakennettu talo keskihintaisella alueella. Kaupat tehtiin vuonna 2012 ja hinta oli vain 218 euroa neliöltä.Hintaan vaikuttaa KotiKylän analyysin mukaan eniten talon kunto. Tilastollinen riippuvuus oli 29 prosenttia.Neliöiden kasvu näkyy yleensä käänteisesti neliöhinnassa. Isot talot ovat neliöhinnaltaan halvempia kuin pienet.Merkitystä on myös talon rakennusvuodella: kalleimmat talot ovat vuoden 2010 jälkeen rakennetut talot. Toisaalta hintaa nostaa myös se, jos talo on rakennettu ennen vuotta 1945.Halvimmat keskineliöhinnat olivat 1970-luvulla rakennetuissa taloissa.Asunnon sijainnilla on varsin suuri merkitys hintaan, mutta poikkeuksiakin on. Joillakin postinumeroalueilla, esimerkiksi Jollaksessa ja Maununnevassa, on myyty sekä kalleimpiin että halvimpiin kuuluneita taloja.Selvitys perustuu KVKL:n hintaseurantapalvelusta saadusta datasta tehtyyn tilastolliseen korrelaatioanalyysiin.