Aiemmin 100 euron ostokset voi tehdä nyt 60 eurolla Turkin Alanyassa – katso esimerkit hinnoista

Suomalaisten suosimasta Turkista on tullut entistä edullisempi matkakohde. Taustalla on Turkin kansaa koetteleva talouskriisi. Turkin liiran arvo on romahtanut tänä vuonna rajusti.IS selvitti kahdelta matkanjärjestäjältä tilannetta ja tavallisten tuotteiden hintakehitystä.

Miten liiran arvon lasku näkyy Alanyan hinnoissa matkailijan näkökulmasta?

Tarinalla on kääntöpuolensa





Laskun loppua ei näy