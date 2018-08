Taloussanomat

Mitä voisi tapahtua, jos Suomi ottaisi 8 500 maahanmuuttajaa enemmän joka vuosi? Ekonomisti vastaa

Eläkkeiden maksajia tulisi lisää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi voisi hyötyä maahanmuutosta

Järjestelmissä vielä korjattavaa

Maahanmuuttajien heikosta työllisyydestä voi seurata suuri taloudellinen vaikutus Suomelle. Suomen maahanmuuttopolitiikkaan on etsitty uusia avauksia, joilla olisi myönteisiä vaikutuksia Suomen kansantalouteen.– Työperäisen maahanmuuton merkitystä voisi korostaa nykyistä enemmän, Keskuskauppakamarin johtava ekonomisti Mauri Kotamäki https://www.is.fi/haku/?query=mauri+kotamaki kertoo Taloussanomille.Hän korostaa, että maahanmuutolle on monia syitä ja muuttajat tulevat hyvin erilaisista kulttuurisista taustoista. Kotamäki on kirjoittanut aiheesta Taloustaidon blogissaan https://www.taloustaito.fi/blogit/mauri-kotamaki/mista-vauhtia-elakejarjestelmaan-vastaus-on-maahanmuutto/ – Maahanmuutto voisi olla jopa yksi keino Suomen kestävyysvajeen ongelman ratkaisussa, hän sanoo.Kestävyysvaje tarkoittaa väestön ikäsidonnaisten menojen kasvusta johtuvaa julkisen talouden vajetta.Kyse on siis siitä, miten hyvinvointipalvelut kyetään säilyttämään, kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle ja työssä käyvien määrä suhteessa vanhusväestöön vähenee.Kotamäki antaa laskuesimerkin siitä, miten Suomi hyötyisi maahanmuutosta.– Jos Suomi ottaisi vuodessa 8 500 maahanmuuttaja enemmän kuin nykyään, se vähentäisi pitemmän päälle eläkemaksuja tasaisesti yli prosentin vuodessa. Kyse olisi vähitellen miljardeista, hän kertoo.Hän viittaa Eläketurvakeskuksen laskelmaan, jossa nettomaahanmuutto olisi joka vuosi 8 500 korkeampi kuin edellisenä.Laskelman oletuksena on, että maahanmuuttajien työllisyys on kantaväestöä matalampaa, mutta ero pienenee vähitellen.– Eläkejärjestelmän näkökulmasta maahanmuutto olisi siis hyvä asia, koska Suomen julkisen talouden tilanne paranisi, hän kertoo.

Miten työperäisen maahanmuuton järjestelmiä voisi parantaa, jotta tällainen kehityskulku toteutuisi?