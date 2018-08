Taloussanomat

Ankara kuivuus on koetellut Suomea – näin kävi joulukuusten

Viljellyt joulukuuset ovat selviytyneet kuluvasta hellekesästä hyvin, kertovat joulupuiden kasvattajat. Olli Ojala https://www.is.fi/haku/?query=olli+ojala hollolalaisesta Juhlapuu Oy:stä kertoo, että kotimaista puuta kyllä löytyy, vaikka alkukesän hallat vähän verottivat tänä vuonna myytävän puun määrää.– Kenenkään ei tarvitse ruveta pelkäämään, että joulukuusia ei olisi myytäväksi.Kaiken kaikkiaan puut näyttävät hyviltä. Havupuuviljelijä Heikki Puputti https://www.is.fi/haku/?query=heikki+puputti Eurasta Satakunnasta kertoo, että hänen puistaan ei juuri huomaa, että sateet ovat karttaneet Euraa toukokuusta asti.– Minua oikein ihmetyttää, miten hyvin puut ovat pärjänneet kuivuudessa. Tänä vuonna myyntiin tulevat kuuset näyttävät ihan hyviltä.

Alkukesän hallayöt tekivät tuhoja

Ojalan mukaan vuosikasvu on kaikkiaan ollut hyvää.– Kuivaakaan ei ole tarvinnut napsia pois.Varsinais-Suomen Marttilassa kuusia viljelevä Heimo Mattila https://www.is.fi/haku/?query=heimo+mattila kertoo, että kuumuus on voinut tänä vuonna vaikuttaa kuusen pituuskasvuun, mutta siitä ei ole varsinaista haittaa.– On eduksi, jos kuuset eivät kasva liikaa. Kasvua ei tarvitse rajoittaa niin paljoa, jos latva ei ole kovin pitkä.Mattila oli tänään maanantaina jouluisissa puuhissa, nimittäin leikkaamassa joulukuusia.– Tänä vuonna myytävät kuuset on käytävä elokuun aikana läpi. Karanneita oksia sai leikata, mutta latvoja ei paljon tarvinnut lyhennellä.Kaikki haastatellut havupuuviljelijät kertovat, että alkukesän hallayöt tekivät viljelyksillä tuhojaan.Puputilla on puita ympäri Satakuntaa, ja halla iski pahasti yhteen hallanarkaan alueeseen.Mattilan mukaan kesäkuun alun pakkasyö ruskisti kasvuun lähteneet puut.– Lisäksi jopa 3–4-metrisiä puita ruskistui pohjoisen puolelta. Ruskeita kohtia saa sitten nyppiä pois.

Sateesta enemmän riesaa

Ojala huomauttaa, että halla ei nouse kovin korkealle, mutta lähellä maata se tekee tihutöitään.– Kun uusi kasvu on päässyt alkamaan, ja sitten tulee hallaa, halla on uudelle kasvulle myrkkyä.Viime vuonna Suomea piiskasivat jatkuvat sateet, minkä vuoksi puihin iski erilaisia tauteja, kuten ruostesientä.– Viime vuonna oli tauteja niin paljon, että osa puista jäi myymättä, Puputti kertoo.Mattilan mukaan viime vuoden sateet olivat kuusille isompi riesa kuin tämän vuoden kuivuus.– Kuusi ei tykkää kauheasti vedestä etenkään, jos se kasvaa alavalla paikalla, jonne vettä kerääntyy. Runsaasta vedestä on enemmän kiusaa kuin kuivuudesta.

Poikkeuksellinen vuosi