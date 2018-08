Taloussanomat

Turkin talouden syöksyllä kaksi puolta – matkailija hyötyy, kansa kärsii

Turkin tuntijat näkevät ongelmien vakavuuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mikä on on ulkomaiden rooli?

Turkin taloustilanne huolettaa nyt monia, sillä Turkin liiran arvo on romahtanut tänä vuonna rajusti, jopa 40 prosenttia suhteessa dollariin. Talouden pohjan epävakaudesta kertoo se, että Turkin kuluttajahintojen nousu kiihtyi jo lokakuussa 2017 peräti 11,8 prosenttiin eli nopeimmilleen yli kymmeneen vuoteen.Alanyan kauniit rannat ja Istanbulin kiivas kaupunkielämä houkuttelevat myös suomalaisia matkailijoita.Turkin talouskriisillä on vähintään kaksi puolta. Suomalaisille matkailijoille Turkin hinnat tuntuvat halvoilta, mutta turkkilaisille itselleen ulkomaiset tuontitavarat kallistuvat.– Jo huhtikuun lopussa Turkissa ollessani Turkin liiran heikkeneminen oli havaittavissa, Alanyan suomalaiset ry:n puheenjohtaja Erik Müller https://www.is.fi/haku/?query=erik+muller kertoo.Alanyan suomalaiset ry toimii Alanyan alueella suomalaisten yhdyssiteenä.Müller kertoo käytännön esimerkin liiran heikkenemisestä.– Takavuosina nyrkkisääntönä saattoi pitää sitä, että kaksi liiraa oli noin yksi euro. Jo viime keväänä tilanne oli sellainen, että viisi liiraa vastaa noin yhtä euroa, hän kertoo.– Tavalliselle turistille Turkki on siis muuttunut edulliseksi paikaksi. Asialla on tietysti kääntöpuoli. Seuraan surullisin mielin niiden paikallisten ihmisten elämää, jotka kärsivät tuontituotteiden hintojen noususta. Kaikille vaikutus tuntuu polttoaineiden ja vaikkapa sähkön hinnan nousuna, hän sanoo.Taloussanomat kysyi Ulkopoliittisen instituutin Turkin asiantuntijan kantaa tilanteeseen.

Millainen huoli Turkin kansalaisilla on tilanteesta?

– Kansalaisilla on ollut huolta jo pitkään eli keväästä saakka, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta https://www.is.fi/haku/?query=toni+alaranta kertoo.Alarannan asiantuntemus liittyy Turkin sisä- ja ulkopolitiikkaan ja erityisesti suhteisiin EU:hun, USA:han ja Venäjään.

Kun liiran arvo laskee, ulkomaisten tuontitavaroiden hinnat nousevat. Miten turkkilaiset kokevat käsityksesi mukaan talouden ongelmien syyt?

Voiko kaikki muuttua paremmaksi?