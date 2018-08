Taloussanomat

Metsä Group: Äänekosken-tehdas saavuttanut täyden tuotantokapasiteetin

Uuden tehtaan käynnistyttyä Metsä Group on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja.

Metsäteollisuuskonserni Metsä Groupin biotuotetehdas Äänekoskella on saavuttanut täyden nimellistuotantokapasiteetin suunnitellusti elokuussa, kertoo yhtiö tiedotteessaan.Uuden tehtaan käynnistyttyä Metsä Group on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja.Biotuotetehtaan miljoonas sellutonni valmistui viime keskiviikkona. Tehdas käynnistettiin noin vuosi sitten elokuussa.Tehtaan on jatkossa tarkoitus tuottaa vuodessa 1,3 miljoonaa tonnia korkealaatuista havu- ja koivusellua sekä muita biotuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä ja bioenergiaa, Metsä Group kertoo.Yhtiön mukaan tehtaan uusia biotuotteita ovat puun kuoresta saatava tuotekaasu, tehtaan hajukaasuista valmistettava rikkihappo sekä jätevedenpuhdistamon lietteistä jalostettava biokaasu ja biopolttoainepelletit.Metsä Group kertoo tutkivansa aktiivisesti erilaisia prosesseja ja tuotepolkuja. Keskeisiä uusien biotuotteiden kehityshankkeita ovat sellupohjaiset tekstiilikuidut ja ligniinijalosteet.