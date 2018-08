Taloussanomat

Kommentti: Rahasta on pulaa, ja sitä on rajattomasti

ukapa ei olisi kymmenen viime vuoden kuluessa kuullut lukuisia kertoja, että maan hallitusten on aivan pakko kiristää julkisen talouden vyötä?Julkisia menoja on useissa euromaissa ollut pakko leikata ja verotusta kiristää, kun valtio uhkaa velkaantua liikaa eikä rahaa kerta kaikkiaan riitä entisenlaisiin menoihin.Mutta kukapa ei olisi pannut merkille sitäkin, että samaan aikaan keskuspankkiirien on ollut aivan yhtä suuri pakko höllentää rahapolitiikan vyötä?Keskuspankit ovat synnyttäneet ja pumpanneet liikkeeseen ennen kokemattomia määriä uunituoretta rahaa, etteivät talouden rattaat täysin pysähdy.Näin siitä huolimatta, että alituisen rahapulan niukkuudessa toimivat hallitukset ja rajoittamattomien rahalähteiden avulla toimivat keskuspankit edustavat useimmissa nykyvaltioissa saman talouspolitiikan laajan kokonaisuuden kahta eri osaa.Ainakin periaatteessa hallitusten finanssipolitiikka ja keskuspankkien rahapolitiikka tavoittelevat yhtä ja samaa ”yleisen edun” tavoitetta.Yhteisestä tavoitteesta huolimatta hallitusten talouspoliittisia ja keskuspankkien rahapoliittisia toimia on erityisesti kymmenen viime vuoden kuluessa leimannut joukko ilmeisiä ristiriitoja.Näiden talouspolitiikan rinnakkaisten osien vaikutukset ovat käyneet osin jopa suoraan toisiaan vastaan sen sijaan, että ne täydentäisivät toistensa vaikutuksia ja tukisivat yhteisten tavoitteiden saavuttamista.ristiriita koskee juuri rahan riittävyyttä tai niukkuutta.Erityisen erikoiseksi tämän ristiriidan tekee se, että nykyisin kautta läntisen maailman käytössä oleva rahajärjestelmä ei pode minkäänlaista luonnonlakeihin perustuvaa rahamäärän rajoitetta.Nykyisenkaltaista rahaa on mahdollista tuottaa kuin tyhjästä tempaisten sananmukaisesti rajaton määrä.Suomen ja muidenkin länsimaiden hallitusten rahapula onkin useimmiten poliittinen valinta eikä politiikan ulkopuolelta tuleva välttämätön pakko saati tieteellinen tosiasia.Euroalueen EKP ja joukko muita keskuspankkeja on omilla toimillaan osoittanut, että ne voivat milloin tahansa synnyttää talouteen uutta rahaa niin paljon kuin on tarvis.Ne ovat luoneet tyhjästä uutta rahaa hetkittäin useiden kymmenien miljardien eurojen arvosta kuukaudessa ja tähän mennessä yhteensä useiden tuhansien miljardien eurojen arvosta.Suurimman osan raharuiskeistaan keskuspankit ovat suunnanneet erityyppisiä arvopapereita ostamalla finanssimarkkinoille liikepankkien ja suursijoittajien käyttöön.Arvopaperiostot ovat voimakkaasti nostaneet ostettujen ja muidenkin arvopaperien hintoja sekä laskeneet korkoja.Rahaelvytys on epäsuorasti tukenut valtioidenkin rahoitusta, sillä korkojen lasku on alentanut valtioiden velkarahoituksen kustannuksia. Suurin osa raharuiskeiden aikaan saamasta arvopaperimarkkinoiden kurssinoususta on kuitenkin jäänyt finanssimarkkinoiden hyväksi.Radikaalin rahaelvytyksen yksi ristiriitainen sivuvaikutus on osaltaan voimistanut tulo- ja varallisuuserojen kasvamista. Näin on käynyt, kun keskuspankkien mittavat arvopaperiostot ovat kurssivaikutuksillaan kasvattaneet ensin ja eniten niiden tuloja ja varallisuutta, joilla on eniten arvopaperiomaisuutta hallussaan.eniten on rikastunut ennestään varakkain vähemmistö. Keski- ja pienituloinen enemmistö on jäänyt pääomatulojen kasvusta ja arvopaperiomaisuuden arvonnoususta pitkälti osattomaksi, useimmilla kun ei moisia tuloja tai omaisuutta juuri ole hallussaan.Mikään muu kuin poliittiset periaatteet sekä talous- ja rahapolitiikan vakiintuneet ”uskonkappaleet” eivät sanele, että näin olisi pakko menetellä.Keskuspankit olisivat aivan yhtä helposti ja todennäköisesti paljon tehokkaammin voineet elvyttää taloutta syöttämällä tuoretta rahaa suoraan valtioiden tai jopa suoraan kotitalouksien käyttöön eikä finanssimarkkinoille. Nykyistä suorempien reaalitalouden elvytysvaikutusten lisäksi olisivat tulo- ja varallisuuserot jääneet suotta kasvattamatta.Toki valtioiden suora rahoittaminen on etenkin euroalueella kiellettyä, mutta kyse on poliitikkojen keksimistä kielloista eikä vastaan sanomattomista luonnonlaeista.Vanhoja lakeja korjataan ja korvataan uusilla tämän tästä, kun yhteiskunnan tarpeet muuttuvat ja aika ajaa vanhojen lakien ohi.Vanha ja vakiintunut syy kieltää keskuspankeilta valtioiden rahoittaminen perustuu huoleen, että liian helppo rahoitus yllyttäisi poliitikkoja holtittomaan tuhlailuun ja kasvattaisi inflaation riskejä.Huoli poliitikkojen tuhlausalttiudesta lienee yhä perusteltu, mutta ainakaan keskuspankit ja niitä johtavat rahapoliitikot eivät ole vuosiin kantaneet huolta inflaation kiihtymisestä. Päinvastoin: EKP ja muut keskuspankit ovat jo vuosien ajan olleet huolissaan inflaation hidastelusta eivätkä karkailusta.Finanssimarkkinoille suunnattujen raharuiskeiden keskeisiä perusteita onkin ollut keskuspankkien halu kiihdyttää eikä jarruttaa saati estää inflaatiota.ristiriita sekin, että keskuspankkiirit yrittävät kiihdyttää inflaatiota ennen kokemattomien ja epävarmojen rahakokeiden avulla, kun liki varmaksi uskottu keino inflaation kiihdyttämiseen on kielletty.Ehkä jo seuraavan finanssikriisin jälkeen ilmapiiri kypsyy ennakkoluulottomalle keskustelulle keskuspankkien ja rahapolitiikan asemasta yhteiskunnassa.