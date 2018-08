Intian ensimmäisestä Ikeasta tehtiin paikalliseen makuun sopiva – myös ravintolan ruokalistasta

Taloussanomat

Intian ensimmäinen Ikea-tavaratalo avattiin torstaina Hyderabadin kaupunkiin maan eteläosassa. Kyseessä on ensimmäinen 25 tavaratalosta, jotka ruotsalainen huonekalujätti toivoo avaavansa 1,25 miljardin asukkaan maassa vuoteen 2025 mennessä.Houkutellakseen asiakkaita Ikea on muokannut tarjontaansa paikalliseen makuun sopivaksi. Niin tavaratalon sisustuksessa kuin tuotevalikoimassakin on intialaisia elementtejä.Myös Ikea-ravintolan ruokalistaa on muokattu. Ikea on tunnettu lihapullistaan, mutta Hyderabadin Ikeassa ei uskonnollisista syistä tarjota sian- tai naudanlihasta tehtyjä lihapullia. Sen sijaan ravintolassa on ruotsalaisten erikoisuuksien rinnalla tarjolla intialaisia ruokia kuten biryania.Hyderabadin Ikea-ravintolassa on 1 000 asiakaspaikkaa, mikä tekee siitä maailman suurimman lajissaan.