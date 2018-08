Taloussanomat

Turkin liira vajosi entistä heikommaksi – myös rupla laskussa

Liira putosi jälleen historiallisen heikoksi, kun Turkki kamppailee kansantaloutensa kanssa ja Yhdysvallat on kiristänyt maan vastaisia pakotteita.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kehittyvien talouksien valuutat ovat tänään heikentyneet toista päivää, kun markkinoilla on nähty merkkejä hidastuvasta maailmantalouden kasvusta sekä kasvavista geopoliittisista riskeistä. Suurin osa heikkoudesta on keskittynyt kehittyville markkinoille, missä Turkin liira ja Venäjän rupla johtavat laskua.Liira putosi jälleen historiallisen heikoksi, kun Turkki kamppailee kansantaloutensa kanssa ja Yhdysvallat on kiristänyt maan vastaisia pakotteita amerikkalaispastorin vangitsemisen vuoksi.Rupla taas luisui heikoimmilleen kahteen vuoteen Yhdysvaltojen laajennettua myös Venäjään kohdistuvia pakotteitaan. Uudet sanktiot seuraavat Yhdysvaltain hallituksen ilmoitusta siitä, että se kertoo uskovansa Venäjän olevan vastuussa entisen vakoojan Sergei Skripalin myrkyttämisestä Britanniassa.– Geopolitiikka vaikuttaa voimakkaasti erityisesti liiran ja ruplan arvon alentumiseen, SEB:n analyytikkosanoo uutistoimisto Bloombergille.– Kun Saksan sekä Euroopan unionin kasvu maltillistuu, Kiinan kasvu näyttää hidastuvan loppuvuonna ja Yhdysvaltain korot nousevat, kehittyvien talouksien näkymät ovat myrskyiset.Valuuttamarkkinoilla liira oli kello 12.35 aikaan heikentynyt 2,6 prosenttia ja dollarista maksettiin 5,4130 liiraa, kun myöhään eilen se oli 5,2786 liirassa. Euro oli 6,2806 liirassa eilisen 6,1308 liiran jälkeen.Rupla taas oli painunut 0,6 prosenttia dollarin ollessa 66,0200 ruplassa eilisen 65,6019 ruplan jälkeen. Euro maksoi 76,5545 ruplaa jäätyään eilen 76,1905 ruplaan. Aamulla dollari kävi lähes 77,35 ruplassa.