Poliisi epäilee, että vakuutusyhtiö Pohjantähden hallitus vaihdettiin käyttämällä rikollisia keinoja 8.8. 17:10

Poliisi epäilee, että Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiön hallitus vaihdettiin käyttämällä laittomia keinoja. Tutkintapyynnön poliisille teki asiaa selvittänyt Finanssivalvonta.

Poliisi on aloittanut asiassa esitutkinnan ja epäilee, että työntekijät ovat hankkineet valtakirjoja asiakasomistajilta asiakasrekisteristä henkilörekisterisäännösten vastaisesti. Poliisi epäilee, että osa valtakirjoista on ollut väärennettyjä.



Valtakirjoja taas on epäilyjen mukaan käytetty ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumiseksi, siihen osallistumiseksi ja siellä äänestämiseksi.



Poliisi epäilee rikoksista tässä vaiheessa kymmeniä yhtiön työntekijöitä salassapitorikoksesta, henkilörekisteririkoksesta, väärennöksestä ja vakuutusyhtiörikoksesta.



Poliisi selvittää edelleen, kenen aloitteesta mahdollisesti laittomiin toimiin on ryhdytty ja miksi hallitus haluttiin vaihtaa.