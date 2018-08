Taloussanomat

Yhdysvallat asettaa lisätullit 16 miljardin dollarin kiinalaistuonnille tässä kuussa

Uusien tullien kohteena on 279 eri tuotelajia. Mukana ovat muun muassa moottoripyörät, höyrykoneet ja junanvaunut.

