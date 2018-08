Taloussanomat

Elon Musk twiittasi oman yhtiönsä lentoon pörssissä – osa epäili hurjaa viestiä vitsiksi

Musk tviittasi asiasta tiistai-iltana Suomen aikaa. Tviitti aiheutti Teslan osakearvon nousemisen. Illalla noin kello 21.20 Teslan osake oli 7,3 prosentin nousussa New Yorkin pörssissä.Osa Muskin tviittiä kommentoineista pohti, onko kyseessä vitsi. Teslalta asiaa ei tiistai-iltaan mennessä kommentoitu.Teslan osakkeen arvo on ollut nosteessa elokuun alun osavuosikatsauksen jälkeen. Tesla teki odotettua enemmän tappiota, mutta yhtiö arveli toiminnan siirtyvän kannattavaksi jo kolmannen vuosineljänneksen aikana.Financial Times -lehti kertoi niin ikään tiistaina, että Saudi Arabian valtionrahasto olisi ostanut kolmesta viiteen prosenttia Teslan osakkeista.Tesla on viimein saanut kansan sähköautona markkinoidun Model 3:n tuotannon toivottuun vauhtiin, ja auto on käynyt kaupaksi hyvin.