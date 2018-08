Taloussanomat

New Yorkin kaupunki suitsii Airbnb:n toimintaa

Airbnb:n mukaan kiristämisen taustalla ovat New Yorkin vaikutusvaltaisten hotellien edut.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

New Yorkin kaupunki kiristää loma-asuntoja vuokraavan Airbnb:n toimintaa. Kaupungin pormestarin allekirjoittama laki edellyttää, että Airbnb ilmoittaa tiedot asuntojen vuokraajista tuntuvan sakon uhalla.New Yorkin mukaan asuntoja lyhytaikaisesti vuokraavan Airbnb:n toiminta nostaa asuntojen vuokria kaupungissa.Airbnb kiistää syytökset sillä perusteella, että omien asuntojen lyhytaikainen vuokraaminen tuo leipää ahtaalla oleville kaupunkilaisille.Airbnb:n mukaan kiristämisen taustalla ovat New Yorkin vaikutusvaltaisten hotellien edut.New York on Airbnb:n suurin markkina Yhdysvalloissa. Useat kaupungit ovat jo aiemmin kiristäneet Airbnb:n toiminnan ehtoja.