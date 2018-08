Taloussanomat

Opiskelijan oltava nyt tarkkana – pieni unohdus voi katkaista asumistuen

Muutoksistakin ilmoitettava

Opiskelijat siirtyivät viime vuoden elokuussa Kelan myöntämän yleisen asumistuen pariin.Yleistä asumistukea saavan opiskelijan on itse haettava tarkistusta. Tarkistushakemus kannattaa toimittaa Kelaan hyvissä ajoin, jotta tuen maksamiseen ei tule katkosta.Yleinen asumistuki myönnetään toistaiseksi, mutta se tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Yleisen asumistuen vuositarkistus tehdään, kun asumistuen myöntämisestä tai edellisestä tarkistuksesta on kulunut vuosi. Moni opiskelija on saanut edellisen päätöksen asumistuesta elo–syyskuussa 2017.Kela lähettää asiakkailleen vuositarkistuksesta muistuttavan kirjeen noin kuukautta ennen tarkistusajankohtaa.Kela voi tarkistaa tuen jo ennen vuositarkistusta, jos asiakkaan tai hänen ruokakuntansa jäsenen olosuhteet muuttuvat. Tällöin kyseessä on välitarkistus.Muutoksista on ilmoitettava Kelaan viivytyksettä.Kela tarkistaa yleisen asumistuen silloin, kun ruokakunnan tulot nousevat vähintään 400 euroa kuukaudessa, pienenevät vähintään 200 euroa kuukaudessa tai jos ruokakunnan asumismenot muuttuvat vähintään 50 euroa kuukaudessa.Muutoksia verrataan edellisessä päätöksessä huomioituihin tuloihin ja asumismenoihin. Jos uudet tulot on jo otettu huomioon aiemmassa päätöksessä, tukea ei välttämättä tarvitse tarkistaa tulon muutoksen vuoksi. Kelaan kannattaa kuitenkin olla yhteydessä aina, jos epäilee tulojen muutoksen vaikuttavan tuen suuruuteen.Yleinen asumistuki tarkistetaan myös esimerkiksi silloin, kun asiakas vaihtaa asuntoa tai ruokakunnan jäsenmäärä tai kokoonpano muuttuu.