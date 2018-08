Taloussanomat

Henrin 26 aurinko­paneelia tuovat selvää säästöä – ”Sähkö­lasku hampurilais­aterian luokkaa”





Vuodet eivät ole veljeksiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin kesäkuukausina sähkölaskut ovat olleet ihan mitättömiä.

Viileys on eduksi paneelin toiminnalle

Paneeleita testataan 85 asteen kuumuudessa tuhat tuntia

Ostamista harkitsee lähes joka kolmas suomalainen