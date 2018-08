Taloussanomat

EK: Lähikuukausien suhdannenäkymät varovaisen myönteiset

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n heinäkuussa laatiman suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritykset arvioivat suhdanteiden parantuneen kevään ja alkukesän aikana.Suhdannetilanne kuvattiin kaikilla päätoimialoilla keskimääräistä paremmaksi. Etenkin teollisuudessa suhdannekuva on tavanomaista parempi.Yritysten arviot myynnin ja tuotannon kehityksestä ovat myönteisiä, mutta rekrytointivaikeudet ovat edelleen kasvun jarruna.Lähikuukausien suhdannekehitystä koskevat odotukset ovat elinkeinoelämässä yhä varovaisen myönteiset, mutta näkymät ovat hieman tasaantuneet.Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku aleni teollisuudessa tasolle +13, kun se vielä huhtikuussa oli +18.Rakentamisessa suhdannenäkymät laskivat saldolukuun -10. Huhtikuussa lukema oli -2. Palvelualojen suhdanneodotusten saldoluku oli +5, kun huhtikuussa se oli +17.Yritysten tuotanto- ja myyntimäärät ovat kasvaneet viime kuukausina. Nopeinta kasvu on ollut palveluissa ja teollisuudessa. Rakentamisessa kasvun arvioidaan jäävän hieman muita aloja heikommaksi.Tilauskanta pysyi teollisuudessa selvästi tavanomaista parempana ja myös rakentamisen tilaustilanne oli yhä tavallista suurempi. Teollisuuden tuotantokapasiteetti on hyvin hyödynnetty. Heinäkuussa 81 prosenttia yrityksistä arvioi kapasiteetin olevan täysin käytössä, kun huhtikuussa vastaava luku oli 88 prosenttia.Henkilöstön määrä kasvoi kevään ja alkukesän aikana. Seuraavan kolmen kuukauden aikana työvoiman ennakoidaan kasvavan kaikilla päätoimialoilla.EK:n julkistaa suhdannebarometrin neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty vuodesta 1966 lähtien.EK tiedusteli yrityksiltä heinäkuussa arvioita suhdannekehityksestä vuoden kolmannella ja neljännellä neljänneksellä. Tiedusteluun vastasi 1 169 yritystä, jotka työllistävät yli 240 000 työntekijää.