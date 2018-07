Taloussanomat

BMW rakentaa miljardilla eurolla autotehtaan Unkariin – tuhat uutta työpaikkaa

Autonvalmistaja BMW aikoo rakentaa uuden autojen kokoonpanotehtaan Unkariin. Investoinnin arvo on miljardi euroa, saksalaisyhtiö kertoo tiedotteessaan.BMW suunnittelee valmistavansa tehtaalla sekä moottori- että sähköautoja, joita aiotaan tuottaa yhteensä 150 000 kappaletta vuodessa. Tehdas luo noin tuhat uutta työpaikka.Kyseessä on BMW:n ensimmäinen uusi tehdaspaikkakunta sitten vuoden 2000, jolloin yhtiö rakensi tehtaan Leipzigiin.Tehtaan rakennuspaikka on Unkarin itäosassa sijaitseva Debrecen, joka on Unkarin toiseksi suurin kaupunki. Rakentaminen alkaa ensi vuoden syksyllä.BMW:llä on tällä hetkellä tuotantoa ja kokoonpanoa 31 eri paikkakunnalla.Unkarin ovat valinneet kokoonpanotehtaan sijaintipaikaksi myös Daimler, Volkswagenin Audi, ranskalainen PSA ja japanilainen Suzuki. Autotuotanto muodosti viime vuonna noin 21 prosenttia Unkarin tuotannosta.Koska Unkarin työttömyysaste on painunut ennätysalhaiseksi 3,6 prosenttiin, monilla yhtiöillä on vaikeuksia saada osaavaa työvoimaa.