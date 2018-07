Taloussanomat

Asuntomarkkinoilla ihmetellään hyytynyttä asuntokauppaa nousukauden keskellä – Hypo: ”Malttakaapa syksyyn”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lainahakemusten määrä ei viittaa hiljenemiseen





Kysynnän ja tarjonnan vaikutus

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005754659.html

Terve merkki