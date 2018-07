Jopa 36 astetta lämpöä, kaksi taukoa päivässä, vessaan vain taukojen aikana – ”Järkyttävin työpaikka, missä olen ikinä ollut”

Taloussanomat

Jopa 36 astetta lämpöä, kaksi taukoa päivässä, vessaan vain taukojen aikana – ”Järkyttävin työpaikka, missä ol

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksi taukoa kahdeksan tunnin aikana, ”asiakkaatkin ihmettelevät”

Työkoneiden kuljettajat kuin saunassa

Hoitotyössä tauottaminen usein mahdotonta