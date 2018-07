Taloussanomat

EK: Rakennusalan luottamus vajosi miinukselle

Yritysten luottamus talouteen pysyi korkealla heinäkuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattori.Teollisuuden luottamusindikaattorin saldoluku oli heinäkuussa 14, mikä se oli myös kesäkuussa. Pitkän aikavälin keskiarvo teollisuuden luottamuksessa on 1.Palveluyritysten luottamus vahvistui lukuun 20. Kesäkuussa saldoluku oli 18 ja pitkän aikavälin keskiarvo 14.Vähittäiskaupassa luottamusindikaattori nousi 19:ään, kun kesäkuun saldoluku oli 15. Luottamus on selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa eli -1:tä parempi.Rakennusalalla luottamus painui heinäkuussa miinukselle. Saldoluku oli -3, kun vielä kesäkuussa se oli 7. Luottamus on kuitenkin yhä pitkän aikavälin keskiarvoa vahvempaa. Pitkän aikavälin keskiarvo rakennusalalla on -7.